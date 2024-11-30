Маємо вийти на більш зручні графіки відключення світла, — Кім

На Миколаївщині можуть впровадити біль зручніші графіки відключення електроенергії. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, зазначивши, що енергетики вже розпочали процес заживлення споживачів.

Як відомо, вдень, 30 листопада, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що численні отримує звернення від мешканців міста щодо відключення світла не за графіками. За його інформацією, спеціалісти проводять роботи з перепідключення.

Ввечері Віталій Кім повідомив, що поступово відновлюється електропостачання у різних районах Миколаєва.

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— Енергетики починають заживлювати споживачів. Маємо вийти на більш зручні графіки відключення. Прошу декілька днів не перезавантажувати мережу. Чим менше навантаження, тим швидше відновимося, — звернувся Віталій Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян за можливості не користуватись ліфтами, через аварійні ситуації з електроенергією.

Раніше кореспонденти «МикВісті» повідомляли, що Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.