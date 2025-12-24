 «Пункти незламності» матимуть інтернет, що не залежить від відключень світла, — рішення уряду

Усі «Пункти незламності» забезпечать інтернетом, незалежним від електропостачання, — рішення уряду

«Пункт незламності» у Миколаєві. Фото: МикВісті«Пункт незламності» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Уряд оновив вимоги до роботи «Пунктів незламності»: відтепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним інтернетом. Йдеться про підключення через оптоволоконну технологію xPON або використання супутникових терміналів Starlink.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що такий інтернет гарантуватиме доступ до зв’язку навіть під час тривалих відключень електроенергії. Українці зможуть зв’язатися з рідними, скористатися державними онлайн-послугами та отримувати важливі повідомлення, зокрема від ДСНС.

У Мінцифри пояснили, що складна ситуація з електропостачанням, зокрема в Одесі, показала критичну потребу в стабільному доступі до мережі під час знеструмлень.

«Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це не з внутрішніх систем, а зі скарг у соціальних мережах», — зазначили в міністерстві.

Згідно з оновленими вимогами, «Пункти незламності» матимуть або оптоволоконний інтернет xPON, який може працювати без електрики до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink, що забезпечує доступ до мережі там, де відсутні кабельні мережі.

Кожному пункту буде присвоєно цифрову адресу, що дасть змогу в автоматичному режимі контролювати стан інтернет-з’єднання.

«У разі зникнення зв’язку ми миттєво це побачимо та відреагуємо ще до того, як люди прийдуть до пункту», — запевнили в Мінцифри.

Нагадаємо, у Миколаєві є 25 «Пунктів незламності», які приймають містян у разі тривалих відключень електроенергії.

