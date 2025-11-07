Зігрітися, зарядити телефон, випити чаю: у Миколаєві завершили підготовку 25 «Пунктів незламності»
Ірина Олехнович
19:11, 07 листопада, 2025
У Миколаєві завершили підготовку 25 «Пунктів незламності», які зможуть приймати містян у разі тривалих відключень електроенергії.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Пункти розгорнули на базі шкіл, дитячих садків та закладів соціального захисту. У міськраді зазначають, що у разі блекаутів «Пункти незламності» працюватимуть цілодобово й будуть відкриті для всіх охочих.
Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше на Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії.
