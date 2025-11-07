На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії

У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії. Фото: Посольство Данії в Україні

У Баштанському районі на Миколаївщині відкрили два оновлені укриття в місцевих школах у межах проєкту «Відновлення житла і соціальної інфраструктури», який реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансування Уряду Королівства Данія.

Про це повідомили в посольстві Данії в Україні.

Перша школа, розташована у громаді, яка раніше перебувала під окупацією, тепер має сучасне укриття на 250 учнів. Підвальне приміщення перетворили на безпечний навчальний простір, і вже з січня заклад планує повернутися до очного навчання.

У другій школі облаштували два укриття — на 100 і 150 учнів, із повним ремонтом, вентиляцією, зручностями та елементами доступності для дітей з інвалідністю. Цей навчальний заклад уже відновив очне навчання.

Зазначається, що оновлені укриття оглянули заступник посла Данії Ларс Олаф Совндаль Петерсен, керівник Офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та представники UNOPS.

