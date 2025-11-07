  • пʼятниця

На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії

У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії.

У Баштанському районі на Миколаївщині відкрили два оновлені укриття в місцевих школах у межах проєкту «Відновлення житла і соціальної інфраструктури», який реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансування Уряду Королівства Данія.

Про це повідомили в посольстві Данії в Україні.

Перша школа, розташована у громаді, яка раніше перебувала під окупацією, тепер має сучасне укриття на 250 учнів. Підвальне приміщення перетворили на безпечний навчальний простір, і вже з січня заклад планує повернутися до очного навчання.

У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії.
У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії. Фото: Посольство Данії в Україні

У другій школі облаштували два укриття — на 100 і 150 учнів, із повним ремонтом, вентиляцією, зручностями та елементами доступності для дітей з інвалідністю. Цей навчальний заклад уже відновив очне навчання.

Зазначається, що оновлені укриття оглянули заступник посла Данії Ларс Олаф Совндаль Петерсен, керівник Офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та представники UNOPS.

У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії.
У Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Баштанці відкрили два сучасні шкільні укриття за підтримки Данії. Фото: Посольство Данії в Україні

Раніше повідомлялось, що відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради направив додаткові 5,2 мільйона гривень на будівництво протирадіаційного укриття Ташинської гімназії. Раніше на роботи вже витратили понад 17 мільйонів гривень.

