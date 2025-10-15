Направили додаткові гроші: на Миколаївщині будівництво шкільного укриття коштуватиме понад ₴21 млн

Облаштування укриття в одному з навчальних закладів. Фото «МикВісті» для ілюстрації

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради направив додаткові 5,2 мільйона гривень на будівництво протирадіаційного укриття Ташинської гімназії. Раніше на роботи вже витратили понад 17 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані в системі електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Перший тендер вартістю 19 мільйонів 762 тисячі гривень на будівництво протирадіаційного укриття пройшов ще в серпні 2024 року. Переможцем обрали ТОВ «Южфасад». Фірма виграла тендер попри те, що її пропозиція була дорожчою за одного конкурента. Роботи підрядник мав закінчити до 01 квітня 2025 року, але потім терміни продовжили до 30 червня. Крім того, у липні 2025 року з підрядником заключили додаткову угоду і зменшили суму закупівлі до 17 мільйонів 775 тисяч 452 гривні.

Скриншот з системи електронних закупівель Prozorro Скриншот з системи електронних закупівель Prozorro

Вже 14 жовтня цього рок відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради підписав додаткову угоду з підрядником на 5 мільйонів 259 тисяч гривень. В угоді зазначається, що під час виконання робіт з’ясувалося, що потрібно збільшити обсяг земляних робіт, виконати додаткові оздоблювальні роботи, а також допрацювати вентиляційну та електричну мережі й благоустрій території. Всі ці роботи підрядник має закінчити до 20 грудня 2025 року.

Скриншот з системи електронних закупівель Prozorro

За даними сервісу YouControl, компанія ТОВ «Южфасад» зареєстрована у місті Південне Одеської області у 2018 році. Її власником є Михайло Курик.

Підприємство неодноразово вигравало державні тендери у Одеській області. Компанія також фігурувала у корупційному розслідуванні, пов’язаному з діяльністю посадовців Південнівської міськради. Як повідомляє Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу суду, підрядник передавав чиновникам «відкати» у розмірі 15% від суми договорів. У 2023 році поліція та прокуратура повідомили про зловживання службовим становищем в управлінні капітального будівництва Південного. Виявилося, що посадовці перерахували кошти ФОПу за ремонт дитячого садка, який фактично не був виконаний.

Нагадаємо, що у Миколаєві в одній із шкіл Центрального району облаштували нове укриття. Площа відновленого простору становить близько 340 квадратних метрів, воно розраховане на 400 осіб.

Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття.

Нагадаємо, станом на початок вересня 2025 року підрядники розробляють проєкти ремонту укриттів у дев’яти школах та дитячих садочках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».