У Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття
- Даріна Мельничук
17:48, 23 вересня, 2025
У позашкільному закладі освіти «Клуб юних моряків з флотилією» в Миколаєві облаштували два укриття. Кожне з них може одночасно вміщати до 50 осіб.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що у приміщеннях виконали оздоблювальні роботи, оновили систему освітлення, водопостачання та каналізації, змонтували вентиляцію. Укриття обладнані вбиральнями, резервними джерелами живлення, мають основний вхід і аварійний вихід, а також запас питної та технічної води.
Під час занять укриттями користуватимуться учні клубу, а у вільний час — усі охочі. Одне з укриттів працюватиме цілодобово: там постійно перебуватиме черговий, який у разі потреби забезпечить доступ і до другого приміщення.
Нагадаємо, з початку 2024 року на облаштування укриттів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва з міського бюджету витратили 37,4 мільйона гривень.
