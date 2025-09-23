У Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття. Фото: Миколаївська міськрада

У позашкільному закладі освіти «Клуб юних моряків з флотилією» в Миколаєві облаштували два укриття. Кожне з них може одночасно вміщати до 50 осіб.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що у приміщеннях виконали оздоблювальні роботи, оновили систему освітлення, водопостачання та каналізації, змонтували вентиляцію. Укриття обладнані вбиральнями, резервними джерелами живлення, мають основний вхід і аварійний вихід, а також запас питної та технічної води.

Під час занять укриттями користуватимуться учні клубу, а у вільний час — усі охочі. Одне з укриттів працюватиме цілодобово: там постійно перебуватиме черговий, який у разі потреби забезпечить доступ і до другого приміщення.

Нагадаємо, з початку 2024 року на облаштування укриттів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва з міського бюджету витратили 37,4 мільйона гривень.