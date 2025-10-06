  • понеділок

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві в одній із шкіл Центрального району облаштували нове укриття. Площа відновленого простору становить близько 340 квадратних метрів, воно розраховане на 400 осіб.

Як повідомляють у Миколаївській міській раді, це дозволить забезпечити укриття для всіх учнів і працівників закладу, який працює у дві зміни.

У самому приміщенні виконали капітальний ремонт: облаштували стіни, підлогу, стелю, провели освітлення, інтернет, встановили вентиляційну систему з регулюванням температури повітря. Також передбачене резервне живлення на випадок відключення електроенергії.

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада
У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада
У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття оснащене меблями, має медичний куточок, шість туалетних кімнат, серед яких дві інклюзивні, а також запас питної води.

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада
У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада

Роботи виконали в межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та Європейського Союзу.

Окрім цього, школа має ще одне укриття на цокольному поверсі, облаштоване управлінням капітального будівництва міської ради. У ньому також є необхідні меблі та медичний куточок.

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська радаУ Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття.

