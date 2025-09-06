Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Укриття в одній з шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Станом на початок вересня 2025 року підрядники розробляють проєкти ремонту укриттів у дев’яти школах та дитячих садочках Миколаєва.

Про це сказав директор управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук під час свого онлайн-брифінгу 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Наразі, каже він, на стадії проєктування знаходяться укриття дев’яти навчальних закладів: Академії дитячої творчості, ліцею №8, гімназій №18, 10, 14 та 33, а також трьох дитячих садочків — 65, 75 та 126.

«Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо приступити до їх реалізації», — додав Олексій Савчук після того, як озвучив перелік закладів.

Загалом на будівництво укриттів в навчальних закладах Миколаєва потрібно 310 мільйонів гривень, згідно міського бюджету на 2025 рік. Найдорожче укриття має бути у гімназії №10 — орієнтовна вартість 70 мільйонів гривень, усі інші — по 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».