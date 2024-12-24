Влада Очакова шукає, хто їм дасть грошей на туристичний центр: потрібно ₴4 млн

Туристичний центр у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

В Очакові Миколаївської області планують відкрити туристично-інформаційний центр. Наразі міська влада шукає донора, який профінансує роботи.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ініціатором проєкту вказується Очаківська міська рада. Вартість робіт наразі оцінюють в 4 мільйона гривень, а тривалість робіт складає два роки.

Туристичний центр хочуть відкрити в нежитловій будівлі по вулиці Зінченка Олексія, 136. Її збираються реконстуювати та виконати у вигляді вежі з оглядовим майданчиком.

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Навколо будівлі планують вкласти тротуарну плитку, зробити стоянки для автомобілів на шість місць, організувати рельєф для відводу дощових вод. Проєкт також враховує потреби маломобільних груп населення.

Туризм на Миколаївщині

З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.

Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів. Водночас на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

У 2023 році очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. А згодом сказав, що відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Минулого року колишній народний депутат України Геннадій Задирко, який наразі служить у Збройних силах України як рядовий солдат, обурився, що з бізнесу, який через повномасштабну війну зупинив свою роботу, продовжують збирати десятки тисяч гривень податків.

Водночас заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Тоді ж анонсували відкриття спортивно-рекреаційної зони «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

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