На відбудову палацу культури в Очакові треба ₴10 млн: міська влада шукає донора

Пошкоджений внаслідок обстрілу Палац культури в Очакові, фото «МикВісті»

На відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова у Миколаївській області потрібно 10 мільйонів гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Наразі вже розроблено проєкт відбудови закладу й міська рада знаходиться у пошуках донора, який профінансує ці роботи. Це, як зазначається на сайті DREAM, дозволить «побудувати ефективний механізм задоволення потреб мешканців на принципах інклюзивності, забезпечити належні умови життя».

Відбудова палацу культури входить до Плану відновлення Очакова на період до 2027 року. Цей документ пройшов громадські обговорення та був затверджений на сесії міської ради 25 липня 2023 року.

За два роки до повномасштабної війни, у вересні 2024 року, до святкування Дня міста Очакова міська влада відкрила капітально відремонтовану будівлю палацу культури. Її ремонт тривав три роки, а вартість робіт склала близько 5 мільйонів гривень.

Палац культури в Очакові після капітального ремонту у 2020 році, фото Facebook-група «КЗ «Міський палац культури» в Очакові» Палац культури в Очакові після капітального ремонту у 2020 році, фото Facebook-група «КЗ «Міський палац культури» в Очакові» Палац культури в Очакові після капітального ремонту у 2020 році, фото Facebook-група «КЗ «Міський палац культури» в Очакові»

Обстріл палацу культури Очакова стався у червні 2022 року. Внаслідок чого було зруйновано будівлю закладу. Того дня під час обстрілу міста загинуло троє людей, серед яких була 6-річна дівчинка. Після цього українська телеведуча Катерина Осадчая показала фото загиблої дівчинки і закликала світ закрити небо над Україною.

Палац культури Очакова після обстрілу у червні 2022 року Палац культури Очакова після обстрілу у червні 2022 року

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна задіяла всі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм через удари по цивільних об'єктах, зокрема в Очакові.

Нагадаємо, заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов повідомив, що на відновлення туризму в Очакові після його виходу з зони бойових дій потрібні будуть роки. Але протягом пів року, додав він, можливо буде точково розмінувати пляжі та частково відновити Очаків як курортне місто.

Загалом 92% мешканців Очаківської громади вірять у відновлення громади після виходу з зони бойових дій. Вони бачать її «квітучою», «успішною» та «туристичною».

Більше про перспективи та можливості відновлення Очаківщини читайте у статті «МикВісті» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».