Рано утром, 28 июня, Очаков снова подвергся обстрелам. Есть погибшие и раненные.

Об этом сообщили в Николаевский ОВА.

28 июня с 04:00 оккупанты обстреляли территорию городского рынка Очакова. Также «прилеты» были по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание). Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены. Среди раненых тоже есть дети. В результате удара в некоторых районах отсутствует - вода, газо, энергоснабжение и интернет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что погибла девочка шести лет, а трёхмесячный ребёнок в коме. Продолжается работа ДСНС по разбору завалов.

Ранее сообщалось, что число погибших в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, по которому накануне россияне нанесли ракетный удар, возросло до 18.