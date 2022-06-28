Число погибших в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, по которому накануне россияне нанесли ракетный удар, возросло до 18.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

— 18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать, — отметил он.

Напомним, 27 июня в 15.50 россияне ракетами Х-22 нанесли удар по ТРЦ Кременчуга, где находились около тысячи мирных жителей. Площадь пожара в здании составила 10,3 тысяч м2. Травмированы по меньшей мере 59 человек, из них 25 — госпитализированы. Ликвидация пожара и разбор завалов продолжаются.

Президент США Джо Байден назвал бессмысленной жестокостью убийство посетителей ТРЦ в Кременчуге, которое совершила российская армия