Президент США Джо Байден назвал бессмысленной жестокостью убийство посетителей ТРЦ в Кременчуге, которое совершила российская армия.

Свою позицию по поводу трагедии он оставил в Твиттере.

По словам американского лидера, народ США сейчас скорбит вместе с украинской нацией.

— Нападение россии на гражданских лиц в торговом центре — жестокое. Мы солидарны с украинским народом, — говорится в сообщении.

Он добавил, что Москву достанет наказание за подобное военное преступление.

— Как было проявлено на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за подобные злодеяния и поддерживать оборону Украины, — пообещал Джо Байден.

Напомним, российские ракеты прилетели вчера, 27 июня, в ТРЦ Кременчуга в самое людное время. Россияне ударили Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 в Курской области.