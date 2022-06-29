Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина задействовала все международные рычаги, привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм из-за ударов по гражданским объектам, в том числе в Очакове.

Об этом он сказал в вечернем обращении 28 июня, пишут НикВести.

— Я принял участие в специальном заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по просьбе Украины. Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм. За все сделанное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре, во многих других городах Украины. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам — уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов... — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Совет Безопасности ООН сегодня почтил память всех украинцев, убитых российской армией на украинской земле.

— Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться — просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа, — добавил президент.

Напомним, рано утром, 28 июня, Очаков снова подвергся обстрелам — погибло три человека, среде них 6-летняя девочка, 3-месячный ребенок находится в коме.