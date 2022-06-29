Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призвала мир закрыть небо над Украиной. В качестве аргумента она показала фото 6-летней девочки из Очакова, погибшей в результате попадания ракеты оккупантов в ее дом.

Свое обращение Екатерина Осадчая опубликовала в Instagram.

—Девочке из Очакова было 6, у нее было свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс… играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети, просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда…, — написала Екатерина Осадчая.

Телеведущая убеждена, что украинцы готовы сами изобрести свой «железный купол» лишь бы защитить свои семьи и дома от российских ракет.

— Это ужасный несправедливый суд над нами всеми. Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Мы требуем закрыть небо. Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки! — призвала Екатерина Осадчая.

Напомним, 28 июня в Очакове от обстрелов погибло три человека, среде них 6-летняя девочка.