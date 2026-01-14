Росіяни розмістили військову техніку та запускають дрони з території ЗАЕС, — речник Сил оборони

Російські війська розмістили військову техніку та озброєння безпосередньо поблизу ядерних реакторів Запорізької атомної електростанції, а також використовують територію станції для запуску безпілотників.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, оприлюднивши відповідне відео, зняте нещодавно розвідувальним безпілотником над територією ЗАЕС.

Росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами на ЗАЕС. Скриншот з відео

«Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати», — йдеться в повідомленні.

За його словами, окупанти навмисно розміщують техніку на території станції, розуміючи, що Сили оборони України не завдаватимуть вогневих ударів по ядерному об’єкту.

Крім того, російські військові використовують інфраструктуру ЗАЕС як навчальний полігон для операторів БпЛА. Є також інформація, що з території станції неодноразово здійснювалися обстріли Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню.

— Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю. Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції, — додав речник.

Раніше повідомлялось, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.