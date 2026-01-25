 Москва та Україна обговорили ділення електроенергії ЗАЕС

Клуб

Politico: Москва в ОАЕ знову запропонувала ділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Російські військові на Запорізькій АЕС. Фото: ReutersРосійські військові на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

Представники Москви під час трьохсторонньої зустрічі в ОАЕ наполягали, щоб електроенергію, яку виробляє нині окупована Запорізька атомна електростанція Україна і РФ ділили між собою.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що значна частина переговорів в Абу-Дабі щодо можливого припинення війни РФ проти України була зосереджена на економічних питаннях, а також на тому, хто контролюватиме Запорізьку АЕС.

Як стало відомо раніше, угоди сторони так і не досягли.

За словами американського чиновника, обидві сторони, як Україна, так і РФ — «починають уявляти, що вони можуть отримати від миру».

— Наприклад, план процвітання для України, а також деякі можливості для Росії укладати ділові угоди зі США, — пояснив він.

Пропозиція «поділити» Запорізьку АЕС звучать не вперше. Раніше, за словами Володимира Зеленського, у Вашингтоні йому запропонували варіант спільно використовувати ЗАЕС, поділивши її між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка має відбутися наприкінці тижня в ОАЕ.

У медіа припустили, що під час зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, американська сторона має намір запропонувати так зване «енергетичне перемир’я».

Згодом Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі: він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

