 США запропонують «енергетичне перемирʼя» на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, — медіа

  • пʼятниця

    23 січня, 2026

  • -3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Енергетичне перемир’я» та не тільки: медіа розкрили теми можливої зустрічі США, України, РФ в ОАЕ

США планують запропонувати «енергетичне перемир’я» на переговорах України, РФ і США в Абу-Дабі. Ілюстративне фото: ReutersСША планують запропонувати «енергетичне перемир’я» на переговорах України, РФ і США в Абу-Дабі. Ілюстративне фото: Reuters

Під час зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, американська сторона має намір запропонувати так зване «енергетичне перемир’я».

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами високопосадовця США, переговори попередньо заплановані на п’ятницю та суботу, 23-24 січня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас в Офісі президента України зазначили, що дата та формат зустрічі ще не остаточно погоджені, адже Київ і Вашингтон очікують офіційної відповіді від Москви.

Реклама

Очікується, що США на переговорах представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Перед цим вони можуть провести консультації з Володимиром Путіним у Москві. Українська сторона, за даними видання, планує делегувати на перемовини міністра оборони Рустема Умєрова, керівника ГУР Кирила Буданова та голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

Росія наразі не підтвердила участі у тристоронньому форматі. За інформацією FT, у Кремлі сигналізують готовність до переговорів за посередництва США без прямих контактів з Україною — за моделлю консультацій, які проходили в Абу-Дабі в листопаді минулого року.

У разі проведення зустрічі це стане першим випадком після повернення Дональда Трампа до влади, коли представники України, США та Росії одночасно братимуть участь у переговорах. Попередні прямі перемовини між Києвом і Москвою, що відбулися минулого року в Стамбулі, результатів не дали.

Раніше президент Зеленський Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка має відбутися наприкінці тижня в ОАЕ.

Останні новини про: Війна в Україні

ЦВК пропонує відкласти проведення виборів після скасування воєнного стану принаймні ще на пів року
Волонтер Стерненко став радником Федорова: відповідатиме за розвиток дронів на фронті
У Києві без опалення залишаються майже 2 тис. багатоповерхівок, — Кличко
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаївській області жінки, які постраждали від війни, безкоштовно вчаться водінню

Анна Гакман
новини
У Миколаєві у разі блекауту школи перейдуть на дистанційне навчання, а дитсадки працюватимуть по 4 години

Анна Гакман
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві без опалення залишаються майже 2 тис. багатоповерхівок, — Кличко
Волонтер Стерненко став радником Федорова: відповідатиме за розвиток дронів на фронті
ЦВК пропонує відкласти проведення виборів після скасування воєнного стану принаймні ще на пів року

У Миколаївській області жінки, які постраждали від війни, безкоштовно вчаться водінню

ВІЙНА

Майже добу тривала атака по Кривому Рогу, серед постраждалих — діти

2 години тому

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні