«Енергетичне перемир’я» та не тільки: медіа розкрили теми можливої зустрічі США, України, РФ в ОАЕ
- Новини світу
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
8:43, 23 січня, 2026
-
Під час зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, американська сторона має намір запропонувати так зване «енергетичне перемир’я».
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
За словами високопосадовця США, переговори попередньо заплановані на п’ятницю та суботу, 23-24 січня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас в Офісі президента України зазначили, що дата та формат зустрічі ще не остаточно погоджені, адже Київ і Вашингтон очікують офіційної відповіді від Москви.
Очікується, що США на переговорах представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Перед цим вони можуть провести консультації з Володимиром Путіним у Москві. Українська сторона, за даними видання, планує делегувати на перемовини міністра оборони Рустема Умєрова, керівника ГУР Кирила Буданова та голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.
Росія наразі не підтвердила участі у тристоронньому форматі. За інформацією FT, у Кремлі сигналізують готовність до переговорів за посередництва США без прямих контактів з Україною — за моделлю консультацій, які проходили в Абу-Дабі в листопаді минулого року.
У разі проведення зустрічі це стане першим випадком після повернення Дональда Трампа до влади, коли представники України, США та Росії одночасно братимуть участь у переговорах. Попередні прямі перемовини між Києвом і Москвою, що відбулися минулого року в Стамбулі, результатів не дали.
Раніше президент Зеленський Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка має відбутися наприкінці тижня в ОАЕ.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.