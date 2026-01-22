Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ
18:07, 22 січня, 2026
Команди України, США та Росії можуть провести зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах вже найближчими днями.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Давосі в четвер, 22 січня.
Зеленський підтвердив, що після його розмови з президентом США Дональдом Трампом американська делегація вирушить до Москви.
Також, за його словами, сьогодні має пройти ще зустріч представників США з українською командою. А далі має відбутися «перша тристороння зустріч в Еміратах, яка триватиме два дні».
— Американська команда дійсно поїде сьогодні до Москви. Вони чекали на нашу зустріч із президентом Трампом. Зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, це буде завтра й післязавтра, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що початок 2026 року стане переломним моментом для завершення війни в Україні. Також він розповів, що після цього очікує приїзду багатьох інвесторів.
