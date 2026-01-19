«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Віталій Кім. Скриншот з інтервю журналістці Наталії Мосейчук

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що початок 2026 року стане переломним моментом для завершення війни в Україні. Також він розповів, що після цього очікує приїзду багатьох інвесторів.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Віталія Кіма, українське суспільство нині перебуває у стані глибокої втоми, але водночас відчуває, що мир ближчий, ніж будь-коли раніше.

«Початок 2026 року — це як рубікон. Люди із року в рік казали: «Ну ось, ось!». Зараз по термінам ми вже перевалили за терміни Великої вітчизняної…Хоча я казав, що у нас буде період адреналіну, потім період монотонної роботи, потім скажуть: «Все, не можу, нічого не хочу. Край», — оце зараз приблизно той час. І тоді якраз і визріває рішення», — вважає він.

Він також застеріг, що ціна зупинки війни буде надзвичайно високою, а відповідальність за це рішення ляже на всіх громадян.

«Ціна зупинки буде важкою. Через те. Що з іншого боку сидить КГБешник...Всі ми потягнемо цю відповідальність, тому що у нас немає багато вибору. І якщо хтось думає, що його це не торкнеться, то це торкнеться кожного», — додає Віталій Кім.

Окремо Віталій Кім звернув увагу на загрози, які можуть виникнути після завершення бойових дій. На його думку, Росія намагатиметься дестабілізувати Україну та вкладатиме гроші в політику, щоб створити проблеми у майбутньому.

Говорячи про майбутнє, очільник Миколаївської ОВА очікує, що після припинення війни в Україні розпочнеться масштабний етап відновлення, який може стати унікальним шансом для розвитку країни.

«Від 2026 року я очікую зупинку війни, виборів, реалізації «Плану Маршала» по Україні. Тобто у нас буде один шанс, коли в Україну приїдуть всі інвестори і гроші — щонайменше подивитися, на чому ту можна заробити. Коли війна йде — небезпечно, а коли закінчиться — всі приїдуть. Всі пам’ятають, що на післявоєнному відновленні всі багатіють, тому що гроші в світі є — вони умовно безкоштовні і їх кудись треба вкладати», — вважає очільник області.

Разом з тим він наголосив, що Україна має використати цей момент максимально ефективно, уникнувши корупції та бюрократичних провалів.

«Нам треба не прогавити цей час з точки зору роботи, з точки зору корупції. Щоб не було такого, щоб вони приїхали та поїхали. Щоб ми це використали та зросли», — говорить Віталій Кім.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що й справді розглядає участь у виборах, коли їх зможуть провести в Україні. Водночас він не уточнив, про які саме вибори йдеться: президентські, парламентські чи місцеві.

В свою чергу заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки

Нагадаємо, що раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес за підсумками зустрічі «коаліції рішучих», яка відбулася в Парижі.