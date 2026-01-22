Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі

Трамп та Зеленський розповіли про їхню зустріч у Давосі. Ілюстративне фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це Трамп сказав журналістам у відео, яке оприлюднив Sky News.

За словами Трампа, розмова була «дуже хорошою», а також він наголосив, що «усі хочуть завершення війни». Відповідаючи на запитання щодо перспектив мирної угоди, президент США зазначив, що подальший розвиток подій покаже ситуація.

Трамп також повідомив, що запланована зустріч із Росією відбудеться найближчим часом, а також згадав про намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

— Буде видно, що буде відбуватися. Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним, — зазначив президент США.

Водночас він уточнив, що під час розмови із Зеленським не обговорювалося можливе членство України в ініційованій ним Раді миру. Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення ще не ухвалила.

Зустріч між Зеленським і Трампом тривала близько 50 хвилин. У команді президента України також охарактеризували її як «хорошу».

Своєю чергою Володимир Зеленський назвав переговори «продуктивними й змістовними». За його словами, сторони обговорили постійну роботу команд і щоденну координацію, а також питання посилення протиповітряної оборони України.

— Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України — попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося, — зазначив президент України.

Раніше Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.