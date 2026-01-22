 Трамп назвав зустріч із Зеленським у Давосі «дуже хорошою»

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі

Трамп та Зеленський розповіли про їхню зустріч у Давосі. Ілюстративне фото: ReutersТрамп та Зеленський розповіли про їхню зустріч у Давосі. Ілюстративне фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це Трамп сказав журналістам у відео, яке оприлюднив Sky News.

За словами Трампа, розмова була «дуже хорошою», а також він наголосив, що «усі хочуть завершення війни». Відповідаючи на запитання щодо перспектив мирної угоди, президент США зазначив, що подальший розвиток подій покаже ситуація.

Реклама

Трамп також повідомив, що запланована зустріч із Росією відбудеться найближчим часом, а також згадав про намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

— Буде видно, що буде відбуватися. Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним, — зазначив президент США.

Водночас він уточнив, що під час розмови із Зеленським не обговорювалося можливе членство України в ініційованій ним Раді миру. Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення ще не ухвалила.

Зустріч між Зеленським і Трампом тривала близько 50 хвилин. У команді президента України також охарактеризували її як «хорошу».

Своєю чергою Володимир Зеленський назвав переговори «продуктивними й змістовними». За його словами, сторони обговорили постійну роботу команд і щоденну координацію, а також питання посилення протиповітряної оборони України.

— Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України — попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося, — зазначив президент України.

Раніше Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Останні новини про: Війна в Україні

Україні не вистачає 4 мільярда кубометрів газу для проходження зими
Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ
Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України
Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ
Україні не вистачає 4 мільярда кубометрів газу для проходження зими

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

1 година тому

Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Головне сьогодні