 Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі: в ОП запевняють, що той ще у Києві

  • середа

    21 січня, 2026

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі: в ОП запевняють, що той ще у Києві

Володимир Зеленський и Дональд Трамп. Фото: ReutersВолодимир Зеленський и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє «Європейська правда».

Згадуючи про свої зусилля з врегулювання російсько-української війни, Дональд Трамп зазначив, що веде переговори як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. З останнім він нібито запланував зустріч сьогодні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я працюю з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також працюю з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним, — сказав президент США.

Водночас, за даними «Європейської правди», президент США міг обмовитися щодо часу зустрічі, адже раніше Володимир Зеленський відмовився від поїздки на економічний форум. Джерела видання зазначають, що зустріч у Давосі справді можлива, однак не в середу.

У свою чергу радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам уточнив, що станом на 17:00 середи Володимир Зеленський перебував у Києві.

Американське видання Axios з посиланням на українського чиновника повідомило, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Давосі у четвер. За інформацією видання, зустріч має відбутися перед поїздкою спецпосланців Білого дому Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що стурбований тим, як увага з України зміщується на Гренландію.

Останні новини про: Війна в Україні

Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа
Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів
Ексголова «Укренерго» заявив, що у світі немає запасів обладнання для ремонту енергосистеми України
Реклама
Читайте також:
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ексголова «Укренерго» заявив, що у світі немає запасів обладнання для ремонту енергосистеми України
Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів
Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа

Комісія міськради не підтримала нову структуру з окремим підрозділом охорони культурної спадщини

У Миколаєві біля ТРЦ «CityCenter» водій легковика насмерть збив жінку

2 години тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні