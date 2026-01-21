Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі: в ОП запевняють, що той ще у Києві

Володимир Зеленський и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє «Європейська правда».

Згадуючи про свої зусилля з врегулювання російсько-української війни, Дональд Трамп зазначив, що веде переговори як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. З останнім він нібито запланував зустріч сьогодні.

— Я працюю з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також працюю з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним, — сказав президент США.

Водночас, за даними «Європейської правди», президент США міг обмовитися щодо часу зустрічі, адже раніше Володимир Зеленський відмовився від поїздки на економічний форум. Джерела видання зазначають, що зустріч у Давосі справді можлива, однак не в середу.

У свою чергу радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам уточнив, що станом на 17:00 середи Володимир Зеленський перебував у Києві.

Американське видання Axios з посиланням на українського чиновника повідомило, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Давосі у четвер. За інформацією видання, зустріч має відбутися перед поїздкою спецпосланців Білого дому Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що стурбований тим, як увага з України зміщується на Гренландію.