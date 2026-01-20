 Зеленський може відмовитися від поїздки до Давосу

  • вівторок

    20 січня, 2026

  • -4.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -4.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський не бачить сенсу їхати на економічний форум без конкретних домовленостей для України

Зеленський може відмовитися від поїздки до Давосу. Фото: Getty ImagesЗеленський може відмовитися від поїздки до Давосу. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що може відмовитися від поїздки до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі через кризову ситуацію в енергетичному секторі України на тлі масованих російських атак.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».

За словами глави держави, нині для нього пріоритетом є стабілізація ситуації з електропостачанням. З цього приводу він провів консультації з енергетичним штабом.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Ось це зараз найголовніший пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в цьому випадку, а не економічний форум, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що ситуація може змінюватися дуже швидко.

— Все може змінитись кожну хвилину. Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І «план процвітання», і гарантії безпеки — дуже важливі документи. Залишається остання миля, щоб завершити роботу над ними, — зазначив він.

Володимир Зеленський пояснив, що поїздка до Давосу можлива, якщо будуть готові відповідні документи або ухвалені конкретні рішення щодо підтримки України.

— Якщо документи будуть готові — буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або рішення про додаткову ППО, я, безумовно, буду їхати, — наголосив президент.

Він також додав, що наразі залишається в Україні, попри сигнали від української команди в Давосі про майже завершену підготовку документа щодо відновлення України.

— Зараз у мене є виклик в Україні. Хоча сигнали від української команди з Давосу йдуть, що майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці, — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Financial Times писало, що лідери Європейського Союзу під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом у Давосі зосередяться не на гарантіях безпеки для України, а на ситуації навколо Гренландії.

Раніше європейські посадовці планували використати Всесвітній економічний форум для отримання від США чітких зобов’язань щодо безпеки України після завершення війни з Росією. Однак напередодні зустрічей пріоритети змінилися.

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві після нічної атаки без тепла залишилися понад 5,6 тисяч будинків
Війська РФ вдарили по Корабельному району Херсона: пошкоджена багатоповерхівка
Через атаки російських дронів Румунія збільшить кількість військових на кордоні з Україною
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаки російських дронів Румунія збільшить кількість військових на кордоні з Україною
Війська РФ вдарили по Корабельному району Херсона: пошкоджена багатоповерхівка
У Києві після нічної атаки без тепла залишилися понад 5,6 тисяч будинків

СТАТИСТИКА

Поліція назвала найпоширеніші причини ДТП у Миколаєві

40 хвилин тому

Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Головне сьогодні