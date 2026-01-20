Зеленський не бачить сенсу їхати на економічний форум без конкретних домовленостей для України

Зеленський може відмовитися від поїздки до Давосу. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що може відмовитися від поїздки до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі через кризову ситуацію в енергетичному секторі України на тлі масованих російських атак.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».

За словами глави держави, нині для нього пріоритетом є стабілізація ситуації з електропостачанням. З цього приводу він провів консультації з енергетичним штабом.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Ось це зараз найголовніший пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в цьому випадку, а не економічний форум, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що ситуація може змінюватися дуже швидко.

— Все може змінитись кожну хвилину. Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І «план процвітання», і гарантії безпеки — дуже важливі документи. Залишається остання миля, щоб завершити роботу над ними, — зазначив він.

Володимир Зеленський пояснив, що поїздка до Давосу можлива, якщо будуть готові відповідні документи або ухвалені конкретні рішення щодо підтримки України.

— Якщо документи будуть готові — буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або рішення про додаткову ППО, я, безумовно, буду їхати, — наголосив президент.

Він також додав, що наразі залишається в Україні, попри сигнали від української команди в Давосі про майже завершену підготовку документа щодо відновлення України.

— Зараз у мене є виклик в Україні. Хоча сигнали від української команди з Давосу йдуть, що майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці, — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Financial Times писало, що лідери Європейського Союзу під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом у Давосі зосередяться не на гарантіях безпеки для України, а на ситуації навколо Гренландії.

Раніше європейські посадовці планували використати Всесвітній економічний форум для отримання від США чітких зобов’язань щодо безпеки України після завершення війни з Росією. Однак напередодні зустрічей пріоритети змінилися.