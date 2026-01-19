 Гарантії безпеки для України втратили пріоритет у Давосі через Гренландію

Клуб

У Давосі гарантії безпеки для України відійшли на другий план через питання Гренландії, — FT

У Давосі гарантії безпеки для України відійшли на другий план через питання Гренландії. finclub.netУ Давосі гарантії безпеки для України відійшли на другий план через питання Гренландії. finclub.net

Лідери Європейського Союзу під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом у Давосі зосереджуються не на гарантіях безпеки для України, а на ситуації навколо Гренландії.

Про це пише «РБК Україна» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, раніше європейські посадовці планували використати Всесвітній економічний форум для отримання від США чітких зобов’язань щодо безпеки України після завершення війни з Росією. Однак напередодні зустрічей пріоритети змінилися.

Зокрема, зустріч радників із національної безпеки в Давосі, яку спочатку готували для обговорення українського питання, тепер присвятили темі Гренландії. Водночас у переговорах ЄС із командою Дональда Трампа дедалі більше уваги приділяють можливій реакції Брюсселя на нові американські мита та шляхам деескалації напруженості.

У матеріалі зазначається, що ще кілька днів тому європейські лідери розраховували переконати Дональда Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні. «Сьогодні ж вони прокидаються із запитанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам», — ідеться у статті.

Один із дипломатів у коментарі Financial Times поставив під сумнів надійність таких домовленостей, заявивши: «Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем та обговорювати його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність».

56-та сесія Всесвітнього економічного форуму проходить у Швейцарії з 19 по 23 січня за участю понад 60 глав держав та урядів. Очікується, що після зустрічей у Давосі лідери ЄС проведуть екстрений саміт, попередньо запланований на кінець тижня.

США та Гренландія

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати мають отримати контроль над Гренландією, аби не допустити посилення впливу Росії або Китаю в Арктиці. На його переконання, питання безпеки острова безпосередньо пов’язане з інтересами США та НАТО.

Подібну позицію раніше озвучував і заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер. За його словами, Вашингтон розглядає Гренландію як важливий елемент американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не виключав і силового сценарію.

Водночас влада Гренландії неодноразово підкреслювала, що не має наміру ставати частиною США. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголошувала, що заяви Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як політичну риторику.

На тлі загострення дискусії навколо безпеки в Арктиці прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводить консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення регіональної безпеки.

Сам Дональд Трамп також заявляв, що Північноатлантичний альянс став би ефективнішим, якби Гренландія перебувала під контролем США. Крім того, він звинуватив Данію в тому, що протягом 20 років вона не змогла забезпечити належний захист острова від загроз з боку Росії, додавши, що «тепер це питання буде вирішене».

