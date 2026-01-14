«Це їхня проблема», — Трамп прокоментував відмову Гренландії від ідеї приєднання до США

Дональд Трамп прокоментував відмову Гренландії від ідеї приєднання до США . Фото: aspi.com.ua

Президент США Дональд Трамп прокоментував слова прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, який заявив, що острів не прагне входити до складу Сполучених Штатів і хоче залишатися у складі Данії.

Спілкуючись із журналістами на військовій базі Ендрюс, Дональд Трамп заявив, що не знайомий із гренландським прем’єром і не знає, хто він такий. Водночас американський президент зазначив, що не погоджується з його позицією, пише «Європейська правда».

За словами Дональд Трампа, заява очільника уряду Гренландії є «їхньою проблемою» і може обернутися труднощами саме для нього.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Це їхня проблема, я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього, — сказав він.

Раніше лідери п’яти політичних партій, представлених у парламенті Гренландії, оприлюднили спільну заяву на тлі заяв і намірів США щодо посилення контролю над островом. У заяві політики наголосили, що прагнуть «припинити зневажливе ставлення США до країни» та підкреслили: майбутнє Гренландії має визначати виключно гренландський народ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Також заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Водночас сама Гренландія неодноразово наголошувала, що не має наміру ставати частиною Сполучених Штатів. А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

Крім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії з метою зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.