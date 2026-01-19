 Трамп: Данія не впоралася із захистом Гренландії від російської загрози

Клуб

Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо безпеки Гренландії: «Тепер це буде зроблено»

Дональд Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо безпеки Гренландії:. Фото Getty ImagesДональд Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо безпеки Гренландії:. Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Данія впродовж двох десятиліть не змогла забезпечити належний захист Гренландії від загрози з боку Росії, і запевнив, що тепер це питання буде вирішене.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, Північноатлантичний альянс неодноразово звертав увагу Копенгагена на необхідність реагувати на ризики для безпеки острова. Він наголосив, що ці застереження лунали протягом останніх 20 років, однак реальних кроків Данія так і не зробила.

«НАТО вже 20 років каже Данії, що «ви маєте прибрати російську загрозу від Гренландії». На жаль, Данія нічого не змогла з цим вдіяти», — написав Дональд Трамп.

Водночас президент США додав, що, на його думку, настав момент змінити ситуацію.

«Тепер настав час і це буде зроблено», — зазначив він.

США та Гренландія

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Також заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Водночас сама Гренландія неодноразово наголошувала, що не має наміру ставати частиною Сполучених Штатів. А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

Крім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії з метою зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північноатлантичний альянс стане ефективнішим, якщо Гренландія перебуватиме під контролем Сполучених Штатів.

