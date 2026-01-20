 Зеленський закликав США «почути Європу» на тлі дискусій навколо Гренландії

  • вівторок

    20 січня, 2026

Клуб

Зеленський стурбований, що увага з України зміщується на Гренландію

Зеленський заявив про ризик втрати фокуса на війні через дискусії навколо Гренландії. Ілюстративне фото: Getty ImagesЗеленський заявив про ризик втрати фокуса на війні через дискусії навколо Гренландії. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що міжнародна увага може зміщуватися з війни в Україні на інші теми, зокрема події довкола Гренландії та заяви президента США Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».

Зеленський наголосив, що будь-який «розфокус» під час повномасштабної агресії є небезпечним.

— Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор. І у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив повагу України до суверенітету та територіальної цілісності Данії та висловив сподівання, що всі питання вирішуватимуться дипломатичним шляхом.

— Ми поважаємо, я особисто дуже поважаю Данію і поважаємо їх суверенітет територіальної цілісності. Я дуже-дуже хочу, щоби Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз, — підсумував президент України.

Раніше повідомлялось, що лідери Європейського Союзу під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом у Давосі зосереджуються не на гарантіях безпеки для України, а на ситуації навколо Гренландії.

