ЗМІ: Переговори в Абу-Дабі завершились, компромісу щодо територій немає

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) завершились. Сторони досі не наблизилися до компромісу щодо територіального питання — ключового для завершення війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела та заяви сторін та LIGA.net з посиланням на джерела.

Джерело Reuters, близьке до Кремля, стверджує, що вимога Росії щодо передачі всієї Донеччини та Луганщини нібито була узгоджена ще торік під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Москва також пропонує використати частину російських активів на суму майже $5 млрд, заморожених у США, для «відновлення» окупованих територій України. Однак президент Володимир Зеленський назвав цю ідею «нісенітницею», наголосивши, що Київ за підтримки європейських партнерів наполягає на виплаті Росією репарацій за завдані війною збитки.

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. Водночас Кремль підтвердив, що наполягання на повному контролі над Донеччиною та Луганщиною залишається для Росії «дуже важливою умовою».

Водночас LIGA.net пише, що тристоронні переговори перемовини в Абу-Дабі завершились — цю інформацію медіа підтвердив співрозмовник, поінформований з перебігом перемовин.

UPD: Про завершення тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі журналістам повідомила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

За її словами, переговори поки завершились без продовження.

Водночас журналіст Axios Барак Равід пише, що наступний раунд відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня. Українські чиновники описали йому перемовини як «позитивні» та «конструктивні».

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка має відбутися наприкінці тижня в ОАЕ.

У медіа припустили, що під час зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, американська сторона має намір запропонувати так зване «енергетичне перемир’я».

Згодом Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі: він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.