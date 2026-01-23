 Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі в ОАЕ

«Зарано робити висновки», — Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі в ОАЕ

Зеленський заявив про ризик втрати фокуса на війні через дискусії навколо Гренландії. Ілюстративне фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі, яка відбулася сьогодні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

За словами Володимира Зеленського, майже щогодини йому доповідають представники української делегації. Президент зазначив, що сьогоднішня зустріч української, американської та російської груп була дуже важливою, адже давно не було таких тристоронніх форматів переговорів.

Темою перемовин стали параметри завершення війни.

Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне — щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації, — наголосив Володимир Зеленський.

До української делегації увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Завтра до перемовин також приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Вадим Скібіцький.

Президент підкреслив, що наразі зарано робити висновки щодо змісту переговорів.

Ми подивимося, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну й досягти повної безпеки, — щоб і в Росії схоже бажання все ж таки народилося, — додав він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка має відбутися наприкінці тижня в ОАЕ.

У медіа припустили, що під час зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, американська сторона має намір запропонувати так зване «енергетичне перемир’я».

