На Миколаївщині збили чотири дрони, по Очаківській громаді били FPV
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:46, 14 жовтня, 2025
-
Вночі 14 жовтня у Миколаївській області сили оборони збили чотири безпілотники «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім цього, вчора росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих немає.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.