На Миколаївщині збили чотири дрони, по Очаківській громаді били FPV

колаївщині збили чотири дрони. Фото: Держприкордонслужба, для ілюстраціїНа Мколаївщині збили чотири дрони. Фото: Держприкордонслужба, для ілюстрації

Вночі 14 жовтня у Миколаївській області сили оборони збили чотири безпілотники «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вчора росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

