Росіяни атакували три громади Миколаївщини FPV-дронами та з РСЗВ
- Марія Хаміцевич
7:55, 17 жовтня, 2025
Вдень 16 жовтня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.
Вночі завдали удару, попередньо з реактивної системи залпового вогню, по Воскресенській громаді. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, вчора близько 12:00 з акваторії Чорного моря російський літак Су-34 здійснив пуск у напрямку Миколаєва. За даними ОВА, тип авіаційного засобу ураження досі встановлюється.
Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.
