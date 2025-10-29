Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

З січня по вересень цього року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 45,4 мільйони гривень екологічного податку.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло понад 29 мільйонів гривень. В той же час, місцеві бюджети отримали більше ніж 16 мільйонів гривень. В податковій відзвітували, що це перевищило минулорічні надходження на три мільйони гривень.

Нагадаємо, що за вісім місяців цього року підприємства регіону сплатили 45,1 мільйона гривень екоподатку.