Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку
20:11, 29 жовтня, 2025
З січня по вересень цього року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 45,4 мільйони гривень екологічного податку.
Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.
Зазначається, що до державного бюджету надійшло понад 29 мільйонів гривень. В той же час, місцеві бюджети отримали більше ніж 16 мільйонів гривень. В податковій відзвітували, що це перевищило минулорічні надходження на три мільйони гривень.
Нагадаємо, що за вісім місяців цього року підприємства регіону сплатили 45,1 мільйона гривень екоподатку.
