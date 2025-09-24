  • середа

Миколаївщина отримала понад ₴16 млн гривень екоподатку на захист довкілля

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У січні-серпні цього року підприємства Миколаївської області сплатили 45,1 мільйона гривень екологічного податку. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Згідно з розподілом надходжень, до державного бюджету спрямували 28,9 мільйона гривень. Крім того, місцеві бюджети області отримали 16,2 мільйона гривень, які використають на відновлення довкілля.

У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.

Нагадаємо, що за сім місяців цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 31,3 мільйона гривень екоподатку

