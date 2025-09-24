Миколаївщина отримала понад ₴16 млн гривень екоподатку на захист довкілля
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:24, 24 вересня, 2025
-
У січні-серпні цього року підприємства Миколаївської області сплатили 45,1 мільйона гривень екологічного податку.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.
Згідно з розподілом надходжень, до державного бюджету спрямували 28,9 мільйона гривень. Крім того, місцеві бюджети області отримали 16,2 мільйона гривень, які використають на відновлення довкілля.
У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.
Нагадаємо, що за сім місяців цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 31,3 мільйона гривень екоподатку.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.