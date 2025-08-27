Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴31 млн екоподатку
- Світлана Іванченко
22:28, 27 серпня, 2025
За сім місяців цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 31,3 мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області.
Зазначається, до державного бюджету — 20,1 мільйона гривень, до місцевих бюджетів — 11,2 мільйона гривень.
У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області спостерігається суттєве скорочення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з екологічного податку.
