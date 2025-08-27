Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴31 млн екоподатку

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 31,3 мільйона гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області. 

Зазначається, до державного бюджету — 20,1 мільйона гривень, до місцевих бюджетів — 11,2 мільйона гривень. 

У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області спостерігається суттєве скорочення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з екологічного податку.

