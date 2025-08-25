Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП

У День Незалежності України, 24 серпня, додому повернулися військові морської піхоти з Миколаєва, які перебували у російському полоні.

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Під час неволі вони зазнали поранень, браку медичної допомоги та нелюдських умов утримання. На українській землі воїнів зустріли родини, побратими та патронатна служба бригади.

Попереду на морпіхів чекає тривале відновлення: медичне обстеження, лікування, реабілітація та державні виплати.

«Чекаємо всіх побратимів і посестер, які залишаються в російських катівнях. Пам’ятаємо про кожного — за всіх помстимося! Слава морській піхоті України!» — наголосили в бригаді.

Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, що 24 серпня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні громадяни.

