Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні

Обмін полоненими у День Незалежності. Фото: Офіс Президента

У День Незалежності, 24 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні громадяни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.

Серед повернених – журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого російські військові викрали на Київщині у березні 2022 року. Після більш ніж трьох років у полоні він нарешті вдома.

Володимир Зеленський наголосив, що обміни тривають і Україна робить усе можливе, щоб повернути кожного.

Нагадаємо, що останній обмін відбувся 14 серпня. Тоді в межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українці — як військових, так і цивільних. Майже всі вони потребували медичної допомоги та тривалої реабілітації.