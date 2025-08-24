Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні
- Марія Хаміцевич
17:00, 24 серпня, 2025
У День Незалежності, 24 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні громадяни.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.
Серед повернених – журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого російські військові викрали на Київщині у березні 2022 року. Після більш ніж трьох років у полоні він нарешті вдома.
Володимир Зеленський наголосив, що обміни тривають і Україна робить усе можливе, щоб повернути кожного.
Нагадаємо, що останній обмін відбувся 14 серпня. Тоді в межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українці — як військових, так і цивільних. Майже всі вони потребували медичної допомоги та тривалої реабілітації.
