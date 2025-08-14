З російського полону повернули ще 20 миколаївських морпіхів
- Ірина Олехнович
21:00, 14 серпня, 2025
У четвер, 14 серпня, відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого додому в Україну вдалося повернути 20 військовослужбовців-морських піхотинців із Миколаєва.
Про повернення повідомила пресслужба 36-ї ОБрМП.
З російського полону вдалося звільнити ще 20 морпіхів: бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, а також 501-го та 1-го окремих батальйонів морської піхоти. Серед звільнених — захисники Маріуполя, заводів «Ілліча» та «Азовсталь».
«Вітаємо побратимів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з сім’ями та близькими наших воїнів. Наразі на морпіхів чекає медична допомога та реабілітація, так як російський полон це завжди про нелюдські умови перебування. Бажаємо якнайшвидше набратись сил та козацького здоров'я», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, в межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українці — як військових, так і цивільних. Майже всі вони потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації.
