  четвер

    14 серпня, 2025

Обмін полоненими між Росією та Україною: додому повернули 84 українців

В межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українців. Фото: Telegram-канал Володимира ЗеленськогоВ межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українців. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

У четвер, 14 серпня, в межах нового обміну з Росією вдалося повернути додому 84 українців — як військових, так і цивільних. Майже всі вони потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених цивільних є ті, кого утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед військових — захисники Маріуполя.

«Дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій — це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни», — додав президент.

Нагадаємо, що у середу, 23 липня, під час дев’ятого етапу обміну з російського полону до України повернули миколаївських морських піхотинців. 

Нагадаємо, Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

