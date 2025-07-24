Україна провела девʼятий етап обміну — додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені військові

Обмін полоненими 23 липня. Фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі — за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких», — сказав президент.

За його словами, чимало звільнених перебували в полоні понад три роки. Усі повернуті військові отримують необхідну допомогу та підтримку.

«Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому», — зазначив Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 23 липня. Фото: Володимир Зеленський Обмін полоненими 23 липня. Фото: Володимир Зеленський