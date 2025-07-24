Україна провела девʼятий етап обміну — додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені військові
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- Даріна Мельничук
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9:43, 24 липня, 2025
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Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі — за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких», — сказав президент.
За його словами, чимало звільнених перебували в полоні понад три роки. Усі повернуті військові отримують необхідну допомогу та підтримку.
«Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому», — зазначив Володимир Зеленський.
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