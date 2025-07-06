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Зеленський: з початку червня Україна провела вісім етапів обміну полоненими

Віськові, які повернулись з російських полонів. Фото: Офіс ПрезидентаВіськові, які повернулись з російських полонів. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку червня Україна провела вже вісім етапів великого обміну полоненими. Додому повернулися сотні українців, зокрема військові та цивільні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених — оборонці Маріуполя, а також ті, хто тримав позиції в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Багато з них перебували в полоні з 2022 року, дехто вважався зниклим безвісти.

«Це результат роботи великої команди. Ми продовжимо, поки не повернемо всіх без винятку», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що  4 липня з російського полону повернули миколаївських морських піхотинців.  Загалом у цей день до України повернулася чергова група полонених, більшість із яких перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них військові та цивільні. 

Також повідомлялося, що звільнені з полону військові отримуватимуть від Миколаєва рюкзаки з речами першої необхідності. 

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