До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні
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- Світлана Іванченко
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13:44, 04 липня, 2025
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У п'ятницю, 4 липня, до України повернулася чергова група полонених, більшість із яких перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них військові та цивільні.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, додому повертаються оборонці, які захищали Україну в найгарячіших точках — на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Херсонщині.
— Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, — написав Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме роботу над визволенням усіх своїх громадян з російського полону.
Раніше повідомлялось, що у червні до України повернулася чергова група військовополонених.
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