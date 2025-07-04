До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні

Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента

У п'ятницю, 4 липня, до України повернулася чергова група полонених, більшість із яких перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них військові та цивільні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента

За його словами, додому повертаються оборонці, які захищали Україну в найгарячіших точках — на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Херсонщині.

— Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, — написав Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме роботу над визволенням усіх своїх громадян з російського полону.

Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента Українці, яких повернули з російських полонів. Фото: Офіс Президента

Раніше повідомлялось, що у червні до України повернулася чергова група військовополонених.