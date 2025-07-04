Миколаївські морпіхи повернулися до України з російського полону

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

У пʼятницю, 4 липня, з російського полону повернули миколаївських морських піхотинців.

Про це повідомили у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Звільнені оборонці — важкопоранені й тяжкохворі захисники та військові віком до 25 років, що обороняли Маріуполь. Усі вони пробули в полоні понад три роки.

«На рідній землі їх зустріла патронатна служба бригади. Далі морпіхів чекає лікування, реінтеграція та адаптація» — йдеться у повідомленні.

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, 4 липня, до України повернулася чергова група полонених, більшість із яких перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них військові та цивільні.