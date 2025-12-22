Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС. Фото: Офіс Президента

Підтримка України стане одним із ключових напрямів роботи Кіпру під час його головування в Раді Європейського Союзу, яке стартує 1 січня.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України чітко показала потребу в посиленні європейської системи безпеки, оборонних спроможностей ЄС та його здатності захищати власних громадян і стратегічні інтереси.

Нікос Христодулідіс наголосив, що впродовж наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом кіпрського головування. Він зазначив, що для Кіпру ця тема є особливо близькою, адже країна має власний досвід вторгнення, окупації та порушення міжнародного права.

Окрім цього, Кіпр планує сприяти швидкому впровадженню «білої книги» щодо майбутнього європейської оборони, а також реалізації дорожньої карти з досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Президент Кіпру підкреслив, що Євросоюз має діяти рішуче та амбітно, щоб ефективно відповідати на сучасні безпекові виклики.

Нагадаємо, що саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 90 мільярдів євро шляхом спільного запозичення. Кошти планують спрямувати на 2026–2027 роки.