 Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС

  • понеділок

    22 грудня, 2025

  • 2.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС

  • на русском

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС. Фото: Офіс ПрезидентаКіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС. Фото: Офіс Президента

Підтримка України стане одним із ключових напрямів роботи Кіпру під час його головування в Раді Європейського Союзу, яке стартує 1 січня.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України чітко показала потребу в посиленні європейської системи безпеки, оборонних спроможностей ЄС та його здатності захищати власних громадян і стратегічні інтереси.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нікос Христодулідіс наголосив, що впродовж наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом кіпрського головування. Він зазначив, що для Кіпру ця тема є особливо близькою, адже країна має власний досвід вторгнення, окупації та порушення міжнародного права.

Окрім цього, Кіпр планує сприяти швидкому впровадженню «білої книги» щодо майбутнього європейської оборони, а також реалізації дорожньої карти з досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Президент Кіпру підкреслив, що Євросоюз має діяти рішуче та амбітно, щоб ефективно відповідати на сучасні безпекові виклики.

Нагадаємо, що саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 90 мільярдів євро шляхом спільного запозичення. Кошти планують спрямувати на 2026–2027 роки.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вивезли з прикордоння у селі в Сумській області більше 50 цивільних
Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
Португалія виділить €50 млн на закупівлю американської зброї для України
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Португалія виділить €50 млн на закупівлю американської зброї для України
Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
Росіяни вивезли з прикордоння у селі в Сумській області більше 50 цивільних

Удар по Миколаївщині КАБом: в ОВА розповіли про стан пораненого після атаки

Аліса Мелік-Адамян

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?