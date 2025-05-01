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Активіст Стерненко заявив, що на нього скоєно замах: нападницю вже затримано

Сергій Стерненко. Архівне фото з відкритих джерелСергій Стерненко. Архівне фото з відкритих джерел

На активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно замах.

Про це він повідомив у своєму-телеграм каналі.

Сергій Стерненко зазначив, що внаслідок нападу він отримав легке поранення без загрози для життя.

— На мене скоєно напад. Поранений.  Все ок, загрози життю нема. Росіяни — у**бки, — написав Стерненко.

За кілька хвилин після цього він додав, що правоохоронці затримали нападницю і подякував за це Службі безпеки України.

— Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя, — написав він.

Це, як відомо, не перший напад на Стерненка. В 2018 року на екслідера одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка було скоєно три замахи, у ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як навмисне вбивство. Стерненко стверджує, що боронився.

У травні 2020 року стало відомо, що двом чоловікам, які напали на Стерненка, оголошено підозру у хуліганстві, а 10 червня — що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

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