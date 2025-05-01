Замах на Стерненка: опубліковано запис із моментом пострілу

Сергій Стерненко Фото: Getty Images

В соціальних мережах та YouTube опублікували запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка.

Відео опублікувало видання «Українська правда»

На відео видно, як жінка чекає на Сергія Стерненка біля виходу з будинку. Коли той виходить у супроводі двох чоловіків жінка вистрілила. Один зі чоловіків затримує жінку, а Сергій Стерненко та другий чоловік сідають в автомобіль та їдуть.

Раніше СБУ опублікувало фото затриманої, яка, за версією слідства, планувала скоїти замах на Стерненка з вогнепальної зброї.

«Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що на активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка скоїли вдень 1 травня.