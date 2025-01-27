У Миколаєві хочуть надати міському антикорупційному департаменту право проводити внутрішні аудити

Будівля Миколаївської міської ради. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві планують розширити повноваження департаменту внутрішнього фінансового контролю, надавши йому право проводити внутрішній аудит виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій міської ради.

Про це йшла мова у п'ятницю, 24 січня, під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть «МикВісті».

Виконуючий обов’язки директора департаменту Дмитро Ярошенко повідомив, що зміни до положення департаменту розроблено спільно з юридичним департаментом міської ради та експертами Європейського Союзу в рамках антикорупційної ініціативи (EUACI). Метою цих змін є запровадження системи внутрішнього аудиту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України.

— В пропозиції міститься надання департаменту повноважень щодо внутрішнього аудиту комунальних установ та підприємств. В рамках міжнародної технічної підтримки антикорупційної ініціативи Європейського Союзу було залучено експерта, який зробив аналіз діяльності департаменту та надав звіт. У рекомендаціях було зазначено про передбачення надання повноважень частині здійснення внутрішнього аудиту нашому департаменту. Тому, разом з ними та нашим юридичним департаментом було розроблено ці положення в ній редакції, — пояснив Дмитро Ярошенко.

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Голова комісії Олена Кісельова зауважила, що без доступу до цього звіту, який проводила антикорупційна ініціатива важко ухвалювати рішення про зміни, які стосуються важливої частини роботи міськради.

— Ми вносимо зміни в ваші положення про діяльність, але хотілося б знати, з ким ви обговорювали їх, окрім передачі готового проєкту рішення? Це ж профільне питання для нашої комісії. Ми не бачили цього звіту, але розуміємо, що він містить зауваження і пропозиції по важливій і чутливій темі. Проте орган, який утворює вас, не знає про цей звіт. І на основі документа, якого ми не бачили, ви пропонуєте внести зміни. Дійсно, треба вносити зміни в положення департаменту, але ми не знаємо, про що йдеться в цьому звіті, і нам важливо з ним ознайомитись, — сказала Олена Кісельова.

Дмитро Ярошенко зазначив, що звіт належить EUACI, і для його передачі потрібно отримати дозвіл організації.

— Ну, цей звіт є власністю антикорупційної ініціативи ЄС. І, думаю, з їхнього дозволу я запитаю, ми надішлемо вам цей звіт, — відповів він.

Члени комісії вирішили перенести розгляд проєкту, щоб дочекатися звіту і детальніше вивчити його перед ухваленням рішення.

Слід зазначити, що відповідно до положення про структурні підрозділи, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, має займатися питанням цільового та ефективного використання коштів бюджету Миколаєва. Для цього «антикорупційний» департамент за дорученням мера має «проводити аналіз проєктів нормативних та розпорядчих документів, договорів, документації торгів».

Нагадаємо, що у 2024 році у Миколаєві також запустили пілотний проєкт за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Департамент економіки міської ради буде слідкувати за цінами на роботи, які виконує Департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання.

Антикорупційна ініціатива ЄС

Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) — найбільший проєкт міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері боротьби з корупцією, який фінансує ЄС, співфінансує та впроваджує Міністерство закордонних справ Данії.

Її мета — підтримувати антикорупційні реформи та підвищувати спроможність новостворених антикорупційних інституцій в Україні. Ініціатива також покращує прозорість та підзвітність у державному секторі, залучаючи громадян до активної участі в антикорупційних процесах.

До прикладу, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС розробили звіт щодо перевірки допомоги, яка надійшла до Миколаєва у період з січня по квітень 2024 року. Миколаїв став першим та єдиним містом в Україні, яке запровадило та «успішно здійснює» моніторинг міжнародної допомоги, додали там.

Керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Аллан Паг Крістенсен сказав, що антикорупційні інституції в Україні демонструють високі показники в роботі та розглядають більше справ, ніж будь-коли раніше, працюючи в умовах зменшення кадрів та зниження фінансування.