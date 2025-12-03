  • середа

Клуб

У Миколаєві школярів вчать керувати безпілотниками

У Миколаєві школярів вчать керувати безпілотниками. Фото: ТРК МАРТУ Миколаєві школярів вчать керувати безпілотниками. Фото: ТРК МАРТ

У ліцеях Миколаєва оновлений курс «Захист України» перетворився на повноцінний практичний тренінг для старшокласників. Вони опановують керування дронами, тактичну підготовку та домедичну допомогу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Март».

Після оновлення Міністерством освіти і науки підходу до предмета «Захист України» в одному з міських ліцеїв облаштували спеціальний навчальний осередок.

Директор ліцею Сергій Січко зазначає, що нові умови дозволили організувати системну та якісну підготовку: аудиторії оснащені меблями, тренувальними манекенами, аптечками та сучасними засобами для практичних занять.

— У нас створено низку аудиторій, які відремонтовані та оснащені за підтримки Міністерства освіти обладнанням, меблями, а також за підтримки управління освіти міської ради. Основна ж робота виконувалась адміністрацією школи, — розповів Сергій Січко.

Навчальний клас з предмету «Захист України». Скриншот з відео ТРК «Март»Навчальний клас з предмету «Захист України». Скриншот з відео ТРК «Март»

Учні тренуються керувати безпілотниками, працювати з військовим спорядженням та відпрацьовувати домедичну допомогу. Інструктор Олександр наголошує, що такі знання потрібні не лише в умовах війни, а й у повсякденному житті.

— У цих темах і програмах є речі, які дуже часто потрібні в нашому цивільному житті. Особливо якщо говорити про цей профіль і модуль домедичної підготовки — це навички порятунку та стабілізації стану, допомога в кризових ситуаціях. У цьому кабінеті, ми готуємо дітей рятувати та зберігати найцінніше, що у нас є — життя, — зазначив інструктор Олександр.

Навчальний простір обладнаний турнікетами різних типів, манекенами для СЛР та аптечками. Тут моделюють реальні умови. Зокрема, можуть вимкнути світло, посилити шум, аби учні вчилися діяти під тиском.

Нині у Миколаєві працюють три такі навчальні осередки, але потреба в тренувальному спорядженні залишається високою.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві в ліцеї №55 планують відремонтувати два додаткові класи для викладання предмета «Захист вітчизни» з очікуваною вартістю 609 тисяч гривень.

Реклама

