  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 16.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Юнак збирає автомат на уроці «Захист України», Львів. Фото: Getty ImagesЮнак збирає автомат на уроці «Захист України», Львів. Фото: Getty Images

У Миколаєві в ліцеї №55 планують відремонтувати два додаткові класи для викладання предмета «Захист вітчизни» з очікуваною вартістю 609 тисяч гривень.

Відповідний тендер опублікований на порталі Prozorro, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління освіти Ганна Личко розповіла, що з 1 вересня 2025 року в місті відкрили осередки «Захисту України» на базі трьох шкіл: ліцею №55, ліцею №38 та ліцею імені Олега Ольжича. Кожен осередок мав по три кабінети.

— Ми облаштували по три кабінети у ліцеї №55 та Ольжича, а в ліцеї імені В.Д.Чайки — чотири. Провівши аналіз, дійшли висновку, що для покращення якості навчання доцільно розширити кабінети у ліцеї №55 ще двома тим паче в ліцеї №55 були кабінети, які можна використати під «Захист України». Постійно аналізуємо ситуацію. Якщо є можливість покращити роботу осередків — ми її використовуємо. В цілому цього вистачає для всіх закладів, але оскільки це новий підхід, необхідний регулярний моніторинг та вдосконалення,— пояснила Ганна Личко.

Ремонт та облаштування кабінетів планують завершити до 1 грудня 2025 року.

Як відомо, з 1 вересня у школах Миколаєва для учнів 10-11 класів запровадили предмет «Захист України». На заняттях старшокласники опановуватимуть медичну допомогу, тактику ведення бойових дій, кібербезпеку, управління дронами та основи користування озброєнням.

Старшокласники мають самостійно доїжджати до осередків. Предмет «Захист України» вивчатимуть один або два рази на тиждень — це займатиме один повноцінний день.

Останні новини про: Освіта

Безбар'єрна освіта: інклюзивно-ресурсні центри Миколаївщини
Регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту
У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн
Регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту
Безбар'єрна освіта: інклюзивно-ресурсні центри Миколаївщини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

5 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні