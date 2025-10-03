У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Юнак збирає автомат на уроці «Захист України», Львів. Фото: Getty Images

У Миколаєві в ліцеї №55 планують відремонтувати два додаткові класи для викладання предмета «Захист вітчизни» з очікуваною вартістю 609 тисяч гривень.

Відповідний тендер опублікований на порталі Prozorro, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління освіти Ганна Личко розповіла, що з 1 вересня 2025 року в місті відкрили осередки «Захисту України» на базі трьох шкіл: ліцею №55, ліцею №38 та ліцею імені Олега Ольжича. Кожен осередок мав по три кабінети.

— Ми облаштували по три кабінети у ліцеї №55 та Ольжича, а в ліцеї імені В.Д.Чайки — чотири. Провівши аналіз, дійшли висновку, що для покращення якості навчання доцільно розширити кабінети у ліцеї №55 ще двома тим паче в ліцеї №55 були кабінети, які можна використати під «Захист України». Постійно аналізуємо ситуацію. Якщо є можливість покращити роботу осередків — ми її використовуємо. В цілому цього вистачає для всіх закладів, але оскільки це новий підхід, необхідний регулярний моніторинг та вдосконалення,— пояснила Ганна Личко.

Ремонт та облаштування кабінетів планують завершити до 1 грудня 2025 року.

Як відомо, з 1 вересня у школах Миколаєва для учнів 10-11 класів запровадили предмет «Захист України». На заняттях старшокласники опановуватимуть медичну допомогу, тактику ведення бойових дій, кібербезпеку, управління дронами та основи користування озброєнням.

Старшокласники мають самостійно доїжджати до осередків. Предмет «Захист України» вивчатимуть один або два рази на тиждень — це займатиме один повноцінний день.