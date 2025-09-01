Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Ми навчені війною», — віцемер Петров розповів, що у школах Миколаєва старшокласники вивчатимуть дрони і зброю

Процес підготовки наданню першої медичної допомоги в одній з українських шкіл, фото з сайту Цензор.НЕТПроцес підготовки наданню першої медичної допомоги в одній з українських шкіл, фото з сайту Цензор.НЕТ

Старшокласники з 1 вересня починатимуть вивчення предмет «Захист України» у школах Миколаєва. На цих уроках вони вивчатимуть невідкладну медичну допомогу, тактику ведення війни, кібербезпеку, управління дронами і користування озброєнням. 

Про це сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу «Март». 

— Сьогодні ми навчені війною, і ми повертаємося до організації вивчення предмету «Захист Вітчизни». Програма повністю оновлюється — до цієї неї будуть включені медична допомога, невідкладна допомога, тактика вивчення ведення війни, озброєння і користування озброєнням. Там курс досить серйозний: буде навіть кібербезпека, управління дронами. Це включено до програми, — сказав він. 

Старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України» один або два рази на тиждень — це займатиме один повноцінний день. 

— Цей процес буде організовано не як раніше 45 хвилин раз на тиждень. Учні 10-11 класів повний день будуть проходити військову підготовку. Раз на тиждень або раз на два тижні. Ми сьогодні розглядаємо два варіанти, — пояснив Анатолій Петров

Він уточнив, що у Миколаєві буде три локації, де учні вивчатимуть цей предмет. 

— Цей предмет буде не в кожній школі. Ми визначили три локації, працюємо ще над четвертою. Ми зараз створюємо базу в цих локаціях, щоб не розпорушувати її по всьому місту. Там буде повністю організовано якісне навчання. У нас є фахівці, у нас є викладачі, діючі військові, — сказав заступник міського голови. 

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

Водночас у Миколаєві продовжується відтік учнів зі шкіл. За час повномасштабної війни кількість учнів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва зменшилась на 11,5 тисячі.

