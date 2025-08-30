«Ми втратили 11,5 тисячі учнів», — віцемер Петров про відтік дітей у школах Миколаєва

Укриття в одній з миколаївських гімназій, архівне фото «МикВісті»

За час повномасштабної війни кількість учнів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва зменшилась на 11,5 тисячі.

Про це сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу «Март».

«На жаль, динаміка від'ємна. Бо якщо ми порівняємо останні чотири роки з довоєнним часом, то до війни у нас було 46,3 тисячі учнів, станом на сьогодні — 34,7. Це означає, що ми втратили 11,5 тисячі учнів протягом війни. Це велика кількість, тому що якщо ми перевелем цю кількість у наповнюваність класів — 30 учнів — то можна сказати, що це мінус 15 шкіл», — сказав він.

За його словами, кількість учнів, які цьогоріч йдуть до першого класу, зменшилась вдвічі у порівнянні з довоєнним часом.

«В перший клас ми набираємо 2400 учнів. У попередні роки це було 3800, 4000, 4200 учнів. Тобто майже вдвоє менше, якщо порівнювати з 2022 роком», — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.